Oliveira do Bairro: Relocalização de ecopontos reforça zonas de prédios

O Município de Oliveira do Bairro procedeu à alteração da localização de dez ecopontos em todo o concelho e muito devido ao sucesso da iniciativa “Separar Para + Reciclar”, justifica a autarquia.

Jorge Pato, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e responsável pela área do ambiente, explica que esta ação “se deveu ao facto destes contentores estarem situados em zonas onde se verifica um elevado número de moradias que já beneficiam do nosso sistema de recolha porta-a-porta de resíduos recicláveis”.

Os dez equipamentos foram colocados junto a moradias de habitação multifamiliares (prédios), que ainda não são abrangidas por este sistema.

Na freguesia de Oliveira do Bairro, foram retirados os ecopontos da Rua do Parque Desportivo, Rua da Nossa Sra. da Alumieira e Rua Angelino Ferreira Rodrigues para serem colocados, respetivamente, na Travessa C do Rossio (Vale do Mouro), na Rua dos Louros e Rua dos Bombeiros. Em Oiã, os contentores da Rua das Agras de Cima, Rua das Agras de Baixo e Rua do Vale Michão encontram-se agora, pela mesma ordem, nas ruas do Vieiro, 30 de Junho e Padre Abel.

Já na União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, o Município procedeu à mudança dos ecopontos da Rua de Malhapãozinho, Rua Manuel Francisco Rei e Rua da Lavoura (Póvoa do Forno) para as Rua da Banda Filarmónica, Rua do Sobreiro e Vale do Rato, respetivamente, e, na Palhaça, o contentor da Rua Fonte da Vila Nova foi transferido para a Rua Vale do Rato.

Ainda de acordo com Jorge Pato, a nova localização destes equipamentos tem por objetivo “reforçar os equipamentos de recolha seletiva de resíduos em zonas com elevada densidade populacional, facilitando a separação e deposição dos resíduos recicláveis”.

De referir que, o “Separar Para + Reciclar” do Município conta já com mais de 3.750 contentores mini-ecopontos entregues em moradias unifamiliares e estabelecimentos comerciais em todo o concelho. “Entre abril de 2021 e outubro de 2022 conseguimos recolher um total de 573,72 toneladas de resíduos recicláveis, das quais, 142,14 são de papel e cartão, 172,68 de plástico e metal e 258,90 de vidro”, avançou o autarca bairradino.

Relembramos que continuam abertas as inscrições para este projeto, que podem ser realizadas mediante o preenchimento de um formulário, disponível no site da Câmara Municipal, ou entrando em contacto com o Serviço de Ambiente e Qualidade de Vida do Município.

Com estas medidas, o Município de Oliveira do Bairro pretende aumentar as quantidades de resíduos recolhidos seletivamente, tornando o concelho mais amigo do ambiente.