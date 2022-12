Suspeitos de roubar carro perseguidos pela GNR em Oiã

Oliveira do Bairro

A GNR persegue, desde esta manhã, dois homens que abandonaram a viatura – supostamente furtada – em que seguiam na Autoestrada do Norte (A1), tendo fugido apeados.

O Jornal da Bairrada sabe que os homens em causa abandonaram o automóvel que teriam furtado, na A1, na zona de Oiã, Oliveira do Bairro, e fugiram para fora do perímetro desta importante via rodoviária.

Sabemos também que uma patrulha do destacamento de trânsito da GNR de Aveiro tentou mesmo abordar os suspeitos nas imediações da Zona Industrial de Vila Verde, mas estes conseguiram escapar às autoridades.

Entretanto, apesar de várias tentativas, o JB não conseguiu obter mais desenvolvimentos sobre o assunto junto do Comando Territorial da GNR de Aveiro.