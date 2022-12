“Transporte a pedido” alargado a estações de caminho de ferro da Mealhada

UF Mealhada, Antes e Ventosa do Bairro

O programa “Sit Flexi – Transporte a pedido”, que permite aos munícipes a requisição de táxis a preços mais acessíveis, vai passar a assegurar o transporte para as estações de caminho de ferro da Mealhada, Pampilhosa e Luso. Será também alargado a todo o Município em situações excecionais, como sejam o transporte para consultas ou de pessoas com mobilidade reduzida, sendo analisadas caso a caso.

Este alargamento das rotas, com a inclusão de um ponto de destino nas estações de Caminho de Ferro da Mealhada, Pampilhosa e Luso possibilita uma resposta integrada em termos de mobilidade, ligando o transporte a pedido ao caminho de ferro, facilitando, assim, a mobilidade para destinos exteriores ao concelho.

O Sit Flexi é um programa da CIM- Região de Coimbra e das autarquias que procura dar resposta à falta de transporte coletivo. No concelho da Mealhada dispõe de oito rotas, servindo 29 localidades, agora complementadas com a duas extensões anunciadas. O programa efetua-se segunda a sexta-feira, com horários e paragens definidas (ver Rotas e horários).

Permite aos munícipes a requisição de táxis a preços mais acessíveis, bastando ao utilizador fazer a sua reserva, através do telefone 800 200 201, na véspera da viagem pretendida.

O serviço de transporte de passageiros flexível tem como objetivos colmatar limitações do acesso ao transporte público convencional, oferendo maior acessibilidade e mobilidade em áreas isoladas e dispersas, permitir responder às necessidades especificas das populações mais envelhecidas e com mobilidade condicionada e ser um serviço complementar ao sistema de transporte público regular.

ROTAS E HORÁRIOS

Horário de chegada ao destino: 8h30 e 14h00

Horário de Regresso: 12h30 e 18h00

Rota 1 – Destino Mealhada / Pampilhosa

Carvalheiras, Louredo, Santa Cristina, Quinta do Valongo, Pego

Rota 2 – Destino Mealhada / Pampilhosa

Salgueiral, Monte Novo, Várzeas, Lameira de São Pedro, Lograssol, Vacariça

Rota 3 – Destino Mealhada

Grada, Quinta Branca, Ferraria, Pisão, Cavaleiros, Barcouço

Rota 4 – Destino Mealhada

Póvoa do Garção, Arinhos, Ventosa do Bairro, Antes

Rota 5 – Destino Mealhada e Pampilhosa

Silvã, Mala, Canedo

Rota 6 – Destino Pampilhosa

Carqueijo – Pampilhosa

Rota 7 – Destino Luso/Bussaco

Posto de Turismo da Mealhada

Rota 8 – Mealhada e Pampilhosa

No período não escolar, todos os lugares que não tenham cobertura horária de serviço de transporte público regular podem efetuar reservas no Sit Flexi

Rota 9 – Estações de Caminho de Ferro

As rotas que têm como destino Mealhada, Luso e Pampilhosa passarão a ter uma extensão – ponto de paragem – nas Estações de Caminhos de Ferro destas localidades, nos horários de destino e de regresso.

Rota 10 – Todo o Município

O programa poderá ser utilizado em todo o Município para situações excecionais, como sejam o transporte para consultas ou de pessoas com mobilidade reduzida. Estas serão analisadas caso a caso.