AF Aveiro vence torneio de futsal com contributo de seis atletas do OBSC

O selecionador André Sapata convocou seis atletas do OBSC para o torneio de futsal que se realizou no distrito de Bragança, tendo tido papel preponderante na vitória da Associação de Futebol de Aveiro. Leonor Costa, com quatro golos, foi uma das atletas em destaque.

A Associação de Futebol de Aveiro fez história no torneio Interassociações de futsal feminino Sub-17. As jovens aveirenses venceram os quatro jogos realizados, numa competição que se realizou, de 27 a 30 de dezembro, em Bragança, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vila Flor.

Das 12 jogadoras convocadas pelo selecionador André Sapata, seis eram do Oliveira do Bairro Sport Clube (OBSC): Matilde Lavrador, Sílvia Seco, Leonor Almeida, Leonor Costa, Maria Pato e Íris Soares, que tiveram excelente desempenho, juntamente com as cinco atletas do São João de Ver e uma do Saavedra Guedes.

A Associação de Futebol de Aveiro estreou-se frente à sua congénere do Porto. Num jogo de emoções fortes, as aveirenses venceram por 3-2, fazendo-se valer do talento de Leonor Costa, mais conhecida por Costinha, para recuperar de uma desvantagem inicial de dois golos. Com apenas 14 anos, a ala/pivô que joga no OBSC foi fundamental para o desfecho da partida.

A segunda partida foi diante a Associação de Futebol de Braga, com vitória das aveirenses por 3-0, com mais um golo, o último, de uma atleta do OBSC, Maria Pato.

Seguiu-se a Associação de Futebol de Viseu, que não teve argumentos para a seleção de Aveiro, como comprova a goleada por 7-0. Sílvia Seco e Leonor Costa, ambas do OBSC, marcaram o primeiro e o quarto golo.

Na despedida da competição, as jovens aveirenses venceram a Associação de Futebol de Lisboa. Jéssica Faria marcou o único golo (1-0), atirando de pé esquerdo depois de assistência fantástica da guarda-redes Matilde Lavrador, atleta do OBSC.