Alunos alvo de campanha de sensibilização ambiental em Oliveira do Bairro

Campanha contou com a participação de 1.600 alunos e serviu para sensibilizar para o problema do plástico.

Oliveira do Bairro

O Município promoveu, na semana de 16 a 20 de janeiro, uma campanha de sensibilização ambiental junto dos alunos do pré-escolar, 1.º ciclo e 5.º ano do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro.

A campanha, que contou com a participação de perto de 1.600 alunos, passou pela apresentação da peça de teatro “Takumi e o Plástico”, baseada no livro “Takumi” de Rute Sousa, com o objetivo de sensibilizar os mais novos, e através deles os pais, para o enorme problema da produção de lixo e, em especial, o que vai parar aos oceanos, com destaque para o plástico.

Para além de ter passado pelos polos escolares da Palhaça, Oiã Poente e Oiã Nascente, Mamarrosa, Bustos, Frei Gil (Bustos), Vila Verde e Dr. Fernando Peixinho (Oiã), a peça foi ainda apresentada no Quartel das Artes, para os alunos de Oliveira do Bairro do Polo Escolar (1.º ciclo) e da EB 2.3 Dr. Acácio de Azevedo (5.º ano).

No final, os alunos foram convidados a refletir sobre o problema apresentado e a propor recomendações de ações que todos podemos fazer por um planeta sem plástico. Foi ainda deixado em cada escola um folheto a ser utilizado pelos professores em sala de aula, para servir de ponto de partida a um debate sobre a mesma temática.

A iniciativa foi promovida pelo Município de Oliveira do Bairro, em parceria com a empresa Eco Ambiente e o Agrupamento de Escolas do concelho.