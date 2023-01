Cantanhede acolhe quatro ações de capacitação na área do Turismo

Cantanhede vai ser palco em janeiro e fevereiro de quatro formações gratuitas, no âmbito do programa Formação + Próxima, medida promovida pelo Turismo de Portugal com a finalidade de capacitar colaboradores do setor turístico de uma forma mais próxima e com conteúdos adaptados às exigências e necessidades do futuro.

Capacitar as empresas na “arte da hospitalidade”, descentralizar a formação em turismo e adaptá-la às necessidades locais e captar talento, qualificando pessoas de outros setores e/ou desempregados que queiram ingressar no setor do turismo são os objetivos destas ações.

Dirigido a empresários, gestores, quadros intermédios e operacionais, este programa pretende contribuir para um maior conhecimento das autarquias e dos seus agentes, através de processos de upskilling e reskilling que contribuam para acrescentar valor ao tecido empresarial local e aos respetivos territórios.

Este ciclo de ações de capacitação inicia já amanhã, dia 16 de janeiro, com o tema “Vinhos tranquilos da Região da Bairrada – os brancos, os roses e os tintos”, que decorrerá entre as 15h30 e 18h30 no Centro Social e Paroquial de São Pedro. O formador é Paulo Vale.

Segue-se uma ação sobre “Enogastronomia – Harmonizações Perfeitas”, nos dias 19, 24 e 26 janeiro, no mesmo horário e no mesmo local, com Paulo Pechorro.

A terceira formação é dedicada aos “Espumantes da Região da Bairrada: da produção à prova”, a 30 de janeiro, das 15h30 às 18h30, também no Centro Social e Paroquial de São Pedro.

“Marketing Digital: Como Promover o Seu Negócio Online” é o tema da última ação e decorre nos dias 9, 10, 16 e 17 fevereiro, das 18h30 às 21h30, na Biblioteca Municipal de Cantanhede. Os interessados em participar nestas ações deverão, em primeiro lugar, registar-se em https://academiadigital.turismodeportugal.pt/ e inscrever-se, no catálogo disponível, através dos respetivos