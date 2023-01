Carlos Ferreira é o novo chanceler da Confraria dos Ovos Moles de Aveiro

A Confraria dos Ovos Moles de Aveiro tem, desde ontem, dia 28 de janeiro, uma nova Chancelaria que passou a ser assumida por Carlos Ferreira, tendo como Vice Chanceler, Jorge Pato. Termina, assim, o ciclo de oito anos, em que a Confraria foi liderada por Sérgio Ribau Esteves, tendo como Vice Chanceler, Nuno Sacramento.

No momento desta passagem de testemunho destacam-se como projetos mais relevantes realizados nos últimos anos, o Monumento aos Ovos Moles de Aveiro, situado na Fonte Nova, da autoria do artista plástico, Albano Martins, mas também a peça em biscuit, alusiva ao Monumento, desenvolvida com a Vista Alegre.

De salientar ainda a concretização de quatro trails, com fins cem por cento solidários; Caminhada solidária, apadrinhada pela atleta Aurora Cunha e a realização espetáculo musical realizado no Teatro Aveirense.

De sublinhar também a nova sede da Confraria dos Ovos Moles de Aveiro, com fachada em azulejo com relevo (Grestel); o Grafiti a Aveiro e aos Ovos Moles de Aveiro, na Avenida Calouste Gulbenkian, da autoria do artista Fábio Carneiro e a edição do livro “A história dos Ovos Moles de Aveiro”, desenvolvido com a Universidade de Aveiro e ilustrado pela artista plástica, Elisabeth Leite, bem como o catálogo sobre o Monumento aos Ovos Moles de Aveiro, com prefácio de Válter Hugo Mãe.

Mas a chancelaria cessante foi ainda responsável pela primeira edição do evento ConfraRIA, realizado em Aveiro, no mercado Manuel Firmino, em parceria com cerca de 20 Confrarias e pelo arranque do trabalho com vista à candidatura dos Ovos moles de Aveiro a Património Imaterial Nacional, fruto da relação com a Apoma e produtores certificados de Ovos Moles de Aveiro, entre inúmeras outras ações e iniciativas levadas a cabo em várias áreas.