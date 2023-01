Cineteatro Messias abre 2023 repleto de grandes momentos

Três sessões já esgotadas dos “Monólogos da Vacina”, de João Baião, juntam-se aos reconhecidos dotes teatrais de Ruy de Carvalho, Virgílio Castelo e Teresa Guilherme e às vozes e sonoridades de Teresa Salgueiro e Noble, para rechear o primeiro semestre de 2023 da programação do Cineteatro Messias, na Mealhada.

Mas há muito mais para ver e ouvir até junho naquela histórica casa da cultura, que vai reforçando a sua aposta nesta área, criando espetáculos “versáteis e equilibrados”, para vários públicos, abrindo, em simultâneo, as suas portas às associações e artistas locais.

Em conferência de imprensa, antes de avançar detalhadamente a programação completa de janeiro a junho de 2023, o vereador da Cultura da Câmara da Mealhada, Gil Ferreira, aproveitou para fazer o balanço do último ano na área da cultura, apontando que 2022 “foi um ano que permitiu imprimir a nossa estratégia neste âmbito cultural”, reforçando a abertura desta sala de espetáculos a artistas e associações locais, para além de terem passado por ali grandes nomes do panorama nacional e até internacional.

O ano abre, como é habitual, com um concerto de Ano Novo, que este ano traz um ensemble da Orquestra Clássica do Centro (dia 8). Depois, a 13 e 14 de janeiro, João Baião sobe ao palco para apresentar três sessões já esgotadas da comédia musical “Monólogos da Vacina”.

No mesmo mês está prevista a peça “A Aia”, da companhia de teatro Caixa de Palco (dia 20), e um espetáculo de dança de Vanessa Cunha (28), com a participação das duas escolas de dança do concelho.

A Caixa de Palco volta ao Messias a 3 de fevereiro, com a peça de teatro “O Príncipe Nabo”, e, a 26 de março, integra, juntamente com as companhias de teatro do concelho Aguarela de Memórias, Grupo Cénico de Santa Cristina e Oficina de Teatro do Cértima, o espetáculo de comemoração do Dia Mundial do Teatro.

Ainda no teatro, o destaque vai para Ruy de Carvalho (dia 18 de março), Teresa Guilherme (dia 29 de abril), “Ficheiros Secretos”, de Luís Osório (dia 15 de abril) e Virgílio Castelo, ao lado da jornalista e escritora Maria Elisa Domingues, dará vida à peça de teatro “Love Letters”, no dia 13 de maio.

Na música, no dia 4 de fevereiro chega a homenagem aos Dire Straits com “On Every String”. Segue-se, no dia 25, Noble. Depois, é a vez do artista internacional Dan Livingstone, guitarrista do Canadá, atuando com o mealhadense PAMA. A 1 de abril, Teresa Salgueiro pisará aquele palco. No dia 20 de maio, Márcia brindará o público o seu novo disco “Picos e Vales”.

A programação contempla no dia 11 de fevereiro o humorista Luís Franco-Bastos. As propostas chegam também para os mais novos, com “Os Três Porquinhos” (11 de março) e, a 28 de maio, “Pinóquio – Uma aventura musical”.

Refira-se que o espaço albergará duas exposições: “Pintura, minha terapia”, de José Almeida; e “Lugares com Memória”, exposição de fotografia de Casimiro Madaíl.