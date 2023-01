Incêndio numa habitação na Caneira (Oliveira do Bairro) provoca um ferido grave

Oliveira do Bairro

Um incêndio numa habitação provocou, esta manhã, um ferido grave, na Rua Principal da Caneira, Mamarrosa (concelho de Oliveira do Bairro). O alerta para os Bombeiros foi dado às 8h20.

O fogo, que terá tido origem numa lareira, rapidamente alastrou para a divisão onde se encontrava o casal de moradores. O homem, de 77 anos, ficou gravemente ferido e foi transportado para o CHUC (Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra). A mulher, de 71 anos, ficou com ferimentos ligeiros.

A EN335, entre Sobreiro (Bustos) e Mamarrosa chegou a estar cortada nos dois sentidos, enquanto os Bombeiros procediam a operações de rescaldo.

Ao local ocorreram 14 operacionais e seis viaturas, entre as quais a SIV de Águeda, uma ambulância de Vagos e outra de ílhavo, sendo as restantes da corporação de Oliveira do Bairro.