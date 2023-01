Município de Cantanhede entrega as últimas habitações no Bairro Vicentino

As últimas nove famílias, das 20 que estão de regresso ao Bairro Vicentino depois de uma profunda requalificação levada a cabo pelo Município, receberam as chaves das respetivas habitações das mãos da presidente da autarquia, Helena Teodósio, e assinaram os contratos de comodato. Nesta visita ao emblemático bairro, a autarca fez-se acompanhar da vereadora da Ação Social, Célia Simões.

Recorde-se que já a 30 de outubro último, as restantes 11 famílias que vão usufruir das novas habitações haviam assinado o contrato de comodato, numa sessão que decorreu no salão nobre da Câmara.

“Temos investido na melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos do concelho e neste caso concreto, mas também cuidamos de preservar bairros e outros espaços com história como é o caso do Bairro Vicentino”, explica a presidente da Câmara, Helena Teodósio.

Recorde-se que esta intervenção em habitações sociais decorreu ao abrigo do Programa Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Cantanhede, num investimento superior a 1,4 milhões de euros.

Para além da intervenção realizada nos 20 fogos existentes (11 T2, sete T3 e dois T4), todos ao nível do rés-do-chão, a autarquia avançou com a reabilitação urbana das ruas confinantes ao bairro, nomeadamente a Rua da Alegria (poente), Rua Dr. Silva Pereira (nascente), Rua dos Malmequeres (sul) e a travessa da Rua Silva Pereira (norte).

O Bairro Vicentino estava sob gestão da Sociedade de S. Vicente de Paulo de Cantanhede que, ao longo de décadas, tem ajudado pessoas e famílias carenciadas, providenciando alojamento, entre outros apoios.