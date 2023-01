Museu do Vinho Bairrada comemora 20 anos com novas exposições

Foto: “Integração”, de Almada Negreiros

O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, está a celebrar o 20.º aniversário e, no âmbito das comemorações, vai inaugurar, no sábado, dia 28 de janeiro, pelas 15h30, o novo ciclo de exposições temporárias, “José d’Almeida – O Poeta da Luz” e “Artistas Portugueses na Tapeçaria de Portalegre”. As exposições estarão patentes ao público até 31 de maio.

O núcleo “José d’Almeida – O Poeta da Luz” é uma homenagem póstuma que o Município presta ao artista plástico, falecido em outubro de 2022, reconhecendo assim a sua magniífica obra. De salientar que, em vida, colaborou diversas vezes com o Museu do Vinho Bairrada.

José d’Almeida nasceu, em 1965, em Lisboa, mas sempre se considerou um provinciano e um cidadão do mundo. Genial artista dos sete ofícios e multifacetado, frequentou design e artes gráficas na Escola António Arroio. Pintor e Fotógrafo autodidata, expõe desde 2001. Nos seus trabalhos podemos vê-lo, como Mestre ou como Discípulo. Os detalhes das suas obras convidam a navegar num mar de surpresas e emoções.

A exposição “Artistas Portugueses na Tapeçaria de Portalegre” é uma parceria com a Manufatura Tapeçarias de Portalegre. Apresenta obras de consagrados artistas portugueses em Tapeçaria de Portalegre. Almada Negreiros, Joana Vasconcelos, Júlio Pomar, Manuel Cargaleiro, Maria Keil, Nadir Afonso, Vieira da Silva, Vítor Pomar, Carlos Botelho, Eduardo Nery, Graça Morais, Júlio Resende, Menez, são alguns dos artistas cujas obras se encontram patentes neste núcleo expositivo.

Esta mostra conta ainda com a colaboração e parceria de vários colecionadores, bem como destacadas instituições de âmbito nacional e local, nomeadamente o Museu da Presidência da República, Museu da Tapeçaria de Portalegre/Município de Portalegre, Fundação Mário Soares e Maria Barroso, Fundação Nadir Afonso e ainda a Associação Rota da Bairrada e a Comissão Vitivinícola da Bairrada.