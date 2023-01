Novas exposições no Museu Marítimo de Ílhavo

É caso para dizer, novo ano, programação nova. É desta forma que o Museu Marítimo de Ílhavo começa o ano de 2023 ao renovar o programa “Tanto Mar!” que durante este mês de janeiro é para todas as idades.

Oficinas, visitas especiais, conversas e uma nova exposição estão agendadas para este último sábado do mês, dia 28.

Assim, pelas 17h, é inaugurada a exposição “Terra Incógnita: Pioneiros do mar português” que desvenda a importância científica do mar nos finais do século XIX, um pouco por toda a Europa e, em particular, em Portugal com os primeiros estudos oceanográficos publicados por Baldaque da Silva, Rei D. Carlos de Bragança e Alfredo Magalhães Ramalho.

Às 18h, haverá uma conversa de mar sobre o imaginário marítimo no final do século XIX, com Cristina Brito, do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa – CHAM.

A pensar nos mais novos, às 15h, o Museu Marítimo de Ílhavo abre as portas do Aquário dos Bacalhaus. Em “Mergulhador por um dia”, os participantes ficam a conhecer as particularidades desta profissão e os bastidores do Aquário.

Uma hora depois há a oficina para famílias “Para além do Bacalhau”, onde são dados a conhecer alguns gadídeos, familiares do bacalhau.

Às 10h, acontece a oficina “Nós no Modelismo/Porta-chaves” que desafiará os participantes a fazer um porta-chaves com um nó.

Todas as atividades são gratuitas.

As inscrições podem realizar-se pelo telefone, 234 329 990 ou junto do Museu Marítimo de Ílhavo.