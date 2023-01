Causas do acidente estão a ser investigadas. Mulher caiu de altura de três metros quando fazia obras em casa.

Uma mulher, de 59 anos de idade, perdeu a vida esta quarta-feira depois de ter caído de uma altura de perto de três metros.

O acidente aconteceu por volta das 15h, em Travassô, concelho de Águeda, quando a mulher em causa estava a proceder a obras para a construção de um galinheiro, caíndo por razões ainda desconhecidas

Os Bombeiros de Águeda quando chegaram ao local encontraram a vítima já sem vida.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente.