Atletas bairradinos em grande plano no atletismo

João Pedro Santos e Beatriz Azevedo, que atualmente representam o Sporting, mas ambos continuam a evoluir no grupo de treino do CAOB, fizeram a dobradinha ao sagrarem-se campeões nacionais de Sub-20.

Pombal recebeu os Campeonatos Nacionais de Sub-20 em Pista Coberta e dois atletas bairradinos emergiram ao mais alto nível com a camisola do Sporting. João Pedro Santos e Beatriz Azevedo, que continuam a treinar no CAOB, conquistaram os títulos de campeões nacionais de Sub-20 nos 1500 e 3000 metros. João Pedro Santos bateu o recorde dos campeonatos e conseguiu a marca de qualificação para o Campeonato da Europa Sub-20.

Vagos foi palco dos Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos. O atleta bairradino Leandro Ramos, que representa o Benfica, foi rei e senhor nos lançamentos do disco e do martelo e Tiago Nunes, da ADREP, foi medalha de bronze no lançamento do disco em Sub-23.

No Trail Ultra Endurance – Trail de Conímbriga Terras de Sicó, Nádia Casteleiro, do Saca Trilhos Anadia, sagrou-se vice-campeã nacional.

No futebol, ainda não foi desta que o Anadia regressou às vitórias na Liga 3, ao perder em casa diante do último classificado, o Vitória SC B, por 2-0. São já onze jogos sem ganhar e os bairradinos continuam num período negro que nem o novo treinador consegue resolver. Sob o comando de Pedro Machado, quatro jogos, outras tantas derrotas.

A nível distrital jogou-se a 2.ª jornada da fase de apuramento de campeão do Campeonato SABSEG e a mesma não foi feliz para o Fermentelos. Na receção ao União de Lamas, a equipa da Pateira saiu derrotada (3-1) e perdeu assim a possibilidade de assumir a liderança.

No jogo entre os dois últimos classificados, o Águeda trouxe um ponto de Fiães (1-1), resultado que não serviu a nenhuma das equipas.

Na fase de manutenção e descida, a jogar em casa, o Oliveira do Bairro não começou da melhor maneira ao empatar a um golo frente ao Alba. E o Pampilhosa, que venceu em casa o Valonguense, por 2-1, assumiu a liderança isolada.

Quem também saiu a ganhar foi a LAAC, no terreno do Pinheirense, por 2-0, deixando o último lugar.

Na 1.ª Divisão Distrital, a Juve Force passou sem problemas em Macieira de Cambra (2-0) e manteve os dez pontos de diferença para o Vista Alegre, que teve mais dificuldades para vencer em Águas Boas, por 2-1.

O Bustelo não teve problemas para ganhar (3-1) na casa do Mourisquense, que continua em zona de descida, tal como o Águas Boas.

Em casa, o Mealhada levou a melhor sobre o Bustos (3-1), mas só conseguiu o triunfo nos instantes finais da partida e com os visitantes reduzidos a dez unidades.

Com dois golos na primeira parte, o Calvão derrotou o Aguinense.

Já na 2.ª Divisão Distrital, houve mudança na liderança, com o VN Monsarros a cometer a proeza de aplicar a primeira derrota (1-0) ao Gafanha, depois de 15 jogos sem perder.

Num dérbi emotivo e decidido no final, o Santo André saiu incólume do terreno do Vaguense ao vencer por 2-1.

O Antes voltou a atrasar-se ao empatar a dois golos na casa do Sosense, enquanto o Ribeira/Azenha trouxe os três pontos do Carqueijo (2-1).

O Mamarrosa, com um golo nos descontos, empatou (1-1) na casa do Bom Sucesso, e o Mourisquense B entregou a lanterna vermelha ao Macinhatense, após vencer por 4-3.

No futsal, a equipa feminina de Sub-17 do Oliveira do Bairro sagrou-se campeã no Campeonato Interdistrital.

No dia em que completou 48 anos do Rugby na Moita, o Moita Rugby Clube da Bairrada recebeu e venceu o Rugby Vila da Moita, por 29-18, em jogo a contar para a 3.ª jornada da fase de permanência do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão.