Centro Hospitalar do Baixo Vouga aumenta a atividade em 2022

O Centro Hospitalar fechou o ano com números que provam a recuperação e aumentos significativos em todas as frentes.

Os números relativos à produção do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) em 2022 mostram que a atividade, pós pandemia, não só foi recuperada, como amentou de forma significativa, avançou a administração.

Segundo a mesma fonte, Em 2020 e 2021 a atividade de todo o Serviço Nacional de Saúde e do Centro Hospitalar do Baixo Vouga foi fortemente concentrada no combate à pandemia, com natural diminuição das demais atividades hospitalares e, por isso, 2022 foi um ano de reposição da atividade assistencial.

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga fecha o ano com números que, “na sua maioria, não só provam a efetiva recuperação, mas, se comparados a 2019 (o ano antes da pandemia), revelam aumentos significativos das várias linhas de atividade”.

Entre os números apresentados, a administração destaca que em 2019, foram realizadas 238.053 consultas de especialidade, sendo que, em 2022, foram efetuadas 259.586, um aumento na ordem dos 9%.

Com um crescimento muito significativo, o CHBV realça as sessões de hospital de dia: em 2019, foram realizadas 15.048 sessões de Hospital de dia (num total de 3.724 doentes), sendo que em 2022 foram 21.958 as sessões realizadas, abrangendo um total de 6.543 doentes, o que perfaz um aumento de 75% ao nível dos doentes que acederam a esta atividade assistencial.

Já ao nível da atividade cirúrgica, programada e de ambulatório, o aumento foi de 12% (11.635 cirurgias realizadas em 2019 e 13.075, em 2022). É de realçar o aumento particularmente significativo da cirurgia de ambulatório, que cresceu quase 20% (7.589 cirurgias realizadas em 2019 e 9.058 em 2022).

Os dois Serviços de Urgência – Hospital de Aveiro e Hospital de Águeda – também aumentaram a atividade: em 2019 registaram-se 175.810 episódios de urgência, sedo que, em 2022, este valor aumentou para 179.376 episódios.

Só ao nível dos nascimentos não foi possível recuperar os números de 2019, ano no qual se realizaram no CHBV, 1.800 partos, sendo que em 2022 nasceram nesta instituição 1593 bebés.

O Conselho de Administração mostra-se entusiasmado com o crescimento da produção e não esquece o papel que todos os profissionais tiveram nesse regresso, melhorado, à normalidade. “Os dois anos de Covid-19 foram de uma exigência total para todos os profissionais de saúde, que, mal a pandemia deu tréguas, continuaram a trabalhar de forma árdua, para repor os níveis de atividade assistencial. Como os números confirmam, os profissionais do CHBV foram de uma entrega tal que, em quase todas as linhas de atividade, conseguimos aumentar a resposta aos nossos doentes A todos, muito obrigada”, afirma a presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Baixo Vouga, que garante que a instituição “está muito motivada para continuar a servir a população da Região de Aveiro e que são muitos e, de grande relevância, os projetos que, ainda neste primeiro trimestre, vão diferenciar e melhorar as respostas do CHBV”.