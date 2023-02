Detido para cumprimento de pena de prisão efetiva

Investigação decorria há cerca de três meses por crimes de ofensas à integridade física, ameaças com a arma de fogo e tráfico de droga.

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Aveiro, deteve esta terça-feira, dia 14, um homem de 44 anos, para cumprimento de uma pena de prisão efetiva de três anos e seis meses pela prática de três crimes de roubo, em Aveiro.

No decorrer de uma investigação que decorria há cerca de três meses por crimes de ofensas à integridade física, ameaças com a arma de fogo e tráfico de estupefacientes, os militares da GNR deram cumprimento a um mandado de detenção e condução a estabelecimento prisional e a dois mandados de buscas domiciliárias que culminaram na apreensão de uma catana, um machado e 39 doses de cocaína.

No decorrer das diligências policiais o homem foi detido e conduzido ao Estabelecimento Prisional de Aveiro para o cumprimento da pena de prisão efetiva de três anos e seis meses, após ter sido condenado pela prática de três crimes de roubo.

A operação contou com o reforço da Unidade de Intervenção (UI), do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro e do Posto Territorial de Aveiro.