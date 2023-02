Feira de Março com mais um dia no regresso à normalidade

Depois de três anos com muitas restrições por causa da pandemia de Covid-19, o Parque de Feiras e Exposições de Aveiro volta a receber a primeira feira franca do país com mais de duas dezenas de empresas e onze concertos.

Uma das grandes novidades deste ano da maior mostra económica da Região Centro e um dos maiores parques de diversão do país, prende-se com a sua abertura, no dia 24, um dia antes, aproveitando a sexta-feira, terminando, como sempre, no dia 25 de abril.

Outra novidade da 587.ª edição do certame, que terá 650 mil euros de investimento, é a monitorização dos fluxos de visitantes, de forma a gerir as entradas e saídas nas quatro portas de entrada, permitindo saber quantos visitantes passam pela Feira de Março, tudo isto graças a uma aplicação que custou cerca de 15 mil euros.

O logótipo deste ano também foi realçado por Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, onde predominam as cores azul e branca – céu, Ria de Aveiro e do mar – e ainda o amarelo, de forma a dar um impulso ao Beira-Mar, clube que disputa o Campeonato de Portugal.

O edil aveirense falou do primeiro grande evento do calendário do país “um cartaz de grandes concertos, de grande diversidade, para diferentes gostos e idades”.

Ao contrário do que é regra, a primeira noite (dia 24 de março) de concertos, que será abrilhantada pelas Lookalike, terá entrada gratuita no recinto.

Os ingressos para os 11 dias de animação cultural que se vão realizar na Tenda da Música, custam 3 euros, com exceção do concerto (dia 14 de abril) da brasileira Luíza Sonza, que será de 6 euros.

Bárbara Bandeira atua dia 24 de março, C4 Pedro (dia 31 de março), Domingues (dia 1 de abril), Quim Roscas & Zeca Estacionâncio (dia 7), Emanuel (dia 8), Sons do Minho (dia 10), Tributus (dia 15), T-REX (dia 21) e Chico da Tina (dia 22 de abril).

