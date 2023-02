Quartel das Artes com música, teatro e ballet até março

Programação aponta para dia 11 o espetáculo com o fadista Camané.

Oliveira do Bairro

A programação de fevereiro e março do Quartel das Artes Dr. Alípio Sol (QA), em Oliveira do Bairro, conta com espetáculos de música, dança, teatro e cinema.

No dia 11 de fevereiro, o fadista Camané vai estar na sala de espetáculos de Oliveira do Bairro para apresentar o álbum “Horas Vazias”, que lançou em outubro de 2021.

Em palco, o fadista irá interpretar poemas de grandes autores portugueses, como Amália Rodrigues, Maria do Rosário Pedreira, David Mourão-Ferreira, Fernando Pessoa, Jorge Palma, Júlio Dinis, Pedro Abrunhosa, Sérgio Godinho e Vitorino Salomé.

A comédia “A Estudante e o Sr. Henrique”, que junta os atores Aldo Lima, Inês Castel-Branco, Inês Sá Frias e José Pedro Gomes, “entra em cena” no dia 17 de fevereiro. A peça de teatro retrata a história do Sr. Henrique, um septuagenário mal-humorado, e de Constança, uma bela estudante de recursos escassos, que está completamente perdida.

De regresso à música, o auditório do QA vai receber, no dia 24 de fevereiro, o projeto Siricaia, composto pelo duo aveirense Susie Filipe e Vítor Hugo. Dos ritmos tradicionais portugueses até ao “jungle swing”, com percussões portuguesas e guitarras elétricas travestidas de cavaquinho, os Siricaia prometem explorar, em formato “StageBox”, diversas influências artísticas.

O último domingo de fevereiro (dia 26) reserva para o público uma tarde de ballet, conduzida pelo Conservatório Internacional de Ballet e Dança Annarella Sanchez, que se vai apresentar em Oliveira do Bairro com excertos de importantes bailados do Repertório Clássico, num espetáculo intitulado “A Magia do Ballet”.

Para o mês de março está agendado o espetáculo de Rita Rocha, no dia 4, que ficou conhecida pela sua prestação no programa “The Voice Kids”, da RTP. Com apenas 15 anos, a jovem artista dá-nos agora a conhecer o seu primeiro single “Mais ao Menos Isto”.

A música continua nos dias 12, com o projeto infantil “O Saxofone e as Estrelas”, e 24 de março, com “Coletânea Estefânia” uma coleção de canções de amores e humores apresentada pelos músicos Luís Fernandes, Sónia Sobral e Patrícia Lestre.

O cinema está também de regresso ao Quartel das Artes. Em fevereiro, vai ser exibido o filme para crianças “Rock Dog 3: Ao Ritmo da Música” (dia 5) e, para março, estão agendadas as longas-metragens “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” (dia 10), “Detetive Aranha” (dia 19) e “Múmias” (dia 26).