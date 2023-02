Ricardo Suiço deixa Pampilhosa

O treinador não conseguiu atingir o objetivo de ficar nos quatro primeiros lugares na Zona Sul do Campeonato SABSEG. Não foi despedido e a sua decisão já estava tomada.

O Pampilhosa foi uma das deceções da fase regular do Campeonato SABSEG. O clube ferroviário tinha legítimas aspirações de ficar nos quatro primeiros lugares e de lutar pela subida de divisão.

Na maior parte do campeonato andou sempre nessas posições, mas nas últimas quatro jornadas, com um empate e três derrotas, acabaria por ser ultrapassado pelo Águeda.

Ficasse ou não nos quatro primeiros lugares, Ricardo Suiço já tinha tomado a decisão há algumas semanas de que não continuaria no comando técnico do Pampilhosa. E só esperou que a primeira fase do campeonato terminasse para comunicar a sua decisão aos jogadores e à direção.