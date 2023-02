Sindicato acusa Câmara e Agrupamento de Escolas de violar a lei

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL) vai levar a cabo uma concentração de trabalhadores em frente aos Paços do Concelho de Oliveira do Bairro, no próximo dia 1 de março, acusando a autarquia e o Agrupamento de Escolas de violar a lei com a mudança de horários e postos de trabalho sem ouvir trabalhadores e sindicato sobre as alterações.

A direção regional do STAL acusa a Câmara e o Agrupamento de “impor aos trabalhadores das escolas do concelho, mudanças do posto de trabalho, horários de funcionamento, inclusive, a trabalhadores com doenças oncológicas”.

Entretanto, a Câmara de Oliveira do Bairro, perante esta posição do Sindicato, garantiu ao JB que vai avançar criminalmente contra os responsáveis da Direção Regional do STAL.

O presidente da Câmara “repudia veementemente as acusações” daquela estrutura sindical, “quer quanto à avaliação do seu caráter, quer quanto à do uso das suas competências na matéria em causa”.

O diretor do Agrupamento de Escolas, Álvaro Reis, reitera que “as acusações no STAL não correspondem à verdade”, corroborando que o Agrupamento, a autarquia e o sindicato reuniram em julho passado para fazer o balanço do ano anterior e a projeção para 2022/23. “Não houve discussão, houve sim uma conversa cordial entre todos naquela altura”, recordou.



