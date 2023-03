Foram milhares as unidades de Pão de Vale de Ílhavo, entre folares com e sem ovos, de diversos tamanhos, padas e broa simples ou de abóbora, que rapidamente esgotaram.

No passado fim de semana, cerca de 20 mil pessoas visitaram a Festa do Pão de Vale de Ílhavo. Esta segunda edição realizou-se, maioritariamente, no Jardim Henriqueta Maia, no centro de Ílhavo.

Entre sábado e domingo, a Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas” utilizou centenas de quilos de farinha de trigo para o pão, mais algumas dezenas de quilos de chouriça e bacalhau, que deram forma a milhares de pães recheados, cozidos em forno a lenha no recinto do evento.

Os Cardadores de Vale de Ílhavo assumiram o serviço de bar e serviram várias dezenas de pão com bifanas.

Os Folhados de São Salvador também marcaram presença no evento, tendo-se comercializado centenas desta iguaria doce da Freguesia sede do Município.

As oito padeiras de Vale de Ílhavo presentes na festa produziram com grande esforço o máximo que puderam. Foram milhares as unidades de Pão de Vale de Ílhavo, entre folares com e sem ovos, de diversos tamanhos, padas e broa simples ou de abóbora, que rapidamente esgotaram, tal foi o entusiasmo do público de origens diversas do país, tendo mesmo alguns feito deslocações de centenas de quilómetros para visitar a festa.

Além de todo o pão que fez as delícias dos visitantes, houve horas de animação, música, ateliês e histórias encenadas. E, a acima de tudo, cumpriu-se o objetivo de promover e valorizar o pão de Vale de Ílhavo, envolvendo o tecido associativo local e a comunidade.

A Festa do Pão de Vale de Ílhavo 2023 começou na noite de 10 de março, em Vale de Ílhavo, com a “Porta Aberta”, iniciativa que mostrou a 100 “curiosos” como se confeciona o tradicional pão de Vale de Ílhavo, em forno a lenha.

No dia 16, num programa exclusivo às escolas, 116 crianças participaram no projeto educativo “Da Semente ao Pão”, que contou com a colaboração da agricultora Manuela Nunes, das moagens Carlos Valente e Grave e da padeira Maria Fernandes. Treze alunos da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré, da turma de Artes do 12.º ano, criaram aventais personalizados, que foram, depois, oferecidos às padeiras.

O dia 17 de março foi exclusivo ao público sénior, envolvendo 12 IPSS de Ílhavo, Aveiro, Águeda e Ovar, num total de 200 pessoas.

A Festa do Pão de Vale de Ílhavo encerrou ao final da tarde de domingo com “Nem só de pão”, um espetáculo que envolveu 30 pessoas da comunidade de Vale de Ílhavo, entre elementos da banda de percussão Toca Baldar, algumas padeiras e os Cardadores.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, João Campolargo, a Festa do Pão de Vale de Ílhavo superou as espectativas. “Homenageámos as nossas Padeiras e Padeiros, bem como as duas Moagens que continuam em funcionamento em Vale de Ílhavo. Demos “palco” às Associações daquela localidade, “Os Baldas” e os Cardadores, à Junta de Freguesia de São Salvador, que promoveu o seu Folhado, e colocámos produtores locais em contacto com as Escolas, promovendo a agricultura e incrementando o comércio e a restauração locais. A afluência quase duplicou e as vendas por unidade de produtos triplicaram. O Jardim Henriqueta Maia ganhou vida com as pessoas, música itinerante e uma Mostra de Artesanato e Velharias. O investimento realizado pela autarquia beneficiou a comunidade”, rematou João Campolargo.