Águeda: Esfaqueamento mortal seguido de fogo posto em escritório de advogados

Um homem de 50 anos foi esfaqueado mortalmente ao início da tarde desta sexta-feira, em Paradela, tendo o suposto autor, seguido para o centro de Águeda, onde terá incendiado um escritório de advogados.

Os Bombeiros de Águeda foram chamados para um atropelamento mas depararam-se com a vítima com sinais de esfaqueamento.

Depois, o incêndio naquele escritório, na Rua Celestino Neto, no coração da cidade de Águeda, obrigou à evacuação dos três pisos do edifício, com o registo de três feridos ligeiros por inalação de fumo, disse ao JB fonte dos Bombeiros de Águeda.

O alerta para o incêndio foi às 13h51. Estiveram no local 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

Segundo apurámos, acredita-se que o autor dos dois crimes seja o mesmo e que terá agido desta forma, motivado pela condenação a que foi sujeito, de sete anos de prisão, por um processo de burla, movido pela agora vítima mortal e pelo seu advogado.

O JB tentou o contacto com o comandante da GNR de Águeda e com o serviço de relações públicas desta força polícial, em Aveiro, não conseguindo, por tal, mais informações até ao momento.