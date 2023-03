Diogo Piçarra, Quatro e Meia, Ivandro e Rui Veloso no cartaz da 31.ª Expofacic

A INOVA E.M., entidade organizadora da Expofacic, em Cantanhede, aproveitou a presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) para apresentar o cartaz da 31.ª edição da maior feira/festa da região, que se realiza de 27 de julho a 6 de agosto.

Diogo Piçarra, Quatro e Meia, Tony Carreira, Ivandro, Bárbara Bandeira, Rui Veloso, Calema e Xutos & Pontapés são os primeiros artistas a ser revelados e que irão pisar o palco principal da Expofacic.

As exposições temáticas têm sido outra das grandes apostas desta feira, sendo que a organização já adiantou que esta edição contará com a exposição “Alive Dinossauros”.

A Expofacic é um dos maiores certames do género do país. Realiza-se no Parque de São Mateus, em Cantanhede, num recinto com cerca de 100 mil m2. Tem 600 espaços para expositores, área de restauração e tasquinhas, artesanato, área automóvel, área agrícola, exposições temáticas e zona de concertos. Conta ainda com um picadeiro, um parque de diversões, uma zona verde e exposições culturais. Tem 120 mil m2 de área de estacionamento e uma linha de autocarros.