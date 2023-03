Festa do Pão de Vale de Ílhavo está de regresso

Padas, folares, broa de milho ou de abóbora – em Vale de Ílhavo, a sabedoria para confecionar estas receitas artesanais tem passado de geração em geração, sobretudo de mãe para filha, preservando-se o sabor e textura até aos dias de hoje.

Para celebrar esta tradição, a Câmara Municipal de Ílhavo promove a Festa do Pão de Vale de Ílhavo, que se realiza de 16 a 19 de março, maioritariamente, no Jardim Henriqueta Maia, em Ílhavo, em parceria com a Associação Cultural e Recreativa “Os Baldas” e Os Cardadores de Vale de Ílhavo – Associação Cultural e Recreativa.

Uma semana antes, na noite de 10 de março, acendem-se os fornos a lenha na sede da A.C.R. “Os Baldas”, em Vale de Ílhavo, que abre a porta para mostrar como se faz o pão e o folar. Aprendem-se os segredos da confeção artesanal, mete-se a mão na massa e, por fim, come-se o delicioso sustento, ainda a escaldar e ouvir os “Contos e cantigas que enchem barrigas”, com Alda Casqueira.

A festa transfere-se, depois, para o Jardim Henriqueta Maia, onde decorre a maior parte da programação e a venda de pão. Os dias 16 e 17 de março, quinta e sexta-feira, são dedicados e exclusivos ao público escolar e sénior.

No fim de semana, de 18 e 19 de março, as atividades são abertas ao público geral. A abertura oficial da Festa do Pão, com todas as padeiras e moagens participantes, realiza-se no dia 18 de março, sábado, às 14h30, seguindo-se uma performance da banda de percussão de Vale de Ílhavo “Toca a Baldar”.

As padeiras estarão a vender pão entre as 14h30 e as 18h.

“Os Baldas” e “Os Cardadores” garantem o serviço de bar, com pão com chouriço ou bacalhau, entre as 11h e as 21h30, no dia 18, e entre as 11h e as 18h, no dia 19.

As manhãs do fim de semana abrem o apetite para a festa – na manhã de sábado há “Histórias Mal Cozinhadas”, por Cláudia Stattmiller, e no domingo há uma visita interpretativa às Azenhas de Vale de Ílhavo, com Paulo Morgado.

As tardes do fim de semana serão de animação de rua no Jardim Henriqueta Maia. No sábado, há “O Misterioso Caldeirão Musical”, um espetáculo de teatro físico musicado, com marioneta e muita interação com o público, onde se explora o universo misterioso e místico com uma forte componente cómica e musical e, ao final da tarde, atua o Grupo Folclórico “O Arrais”.

No domingo, os Cardadores, personagens míticas de Vale de Ílhavo, aparecem de rompante no jardim, com os seus saltos, corridas e brincadeiras inesperadas. E, logo depois, os Crassh Recycled vagueiam pelo jardim, com baldes, capacetes e serrotes convertidos em instrumentos musicais.

Haverá ainda vários ateliês: “criar com palha de milho”, “ramo de espiga”, “saco de pão de mesa” e “mete a mão na massa”.

A Festa do Pão encerra, no dia 19, às 19h, na Casa da Cultura de Ílhavo com o espetáculo de comunidade “Nem só de pão”.