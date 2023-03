Ílhavo: “Nem só de pão” junta em palco Toca Baldar e Cardadores

Os Toca Baldar e os Cardadores – dois grupos emblemáticos de Vale de Ílhavo, assíduos no Carnaval local – vão ser os protagonistas de “Nem só de Pão”, um espetáculo de comunidade, que estreia no próximo dia 19 de março, às 19h, na Casa da Cultura de Ílhavo, no contexto da Festa do Pão de Vale de Ílhavo 2023, promovida pela Câmara Municipal de Ílhavo.

“Nem só de Pão” é um projeto de Alexandra Saldanha e Nuno Duarte, com coordenação de Rui Souza, que homenageia as padeiras de Vale de Ílhavo. Para tal, os criadores “meteram a mão na massa” e entrevistaram algumas padeiras, parte delas ainda no ativo e outras que já deixaram de cozer pão.

As imagens recolhidas são o ponto de partida para uma performance ao som dos bombos dos Toca Baldar, intercetada pelos urros e saltos enérgicos dos Cardadores.

Com o objetivo de valorizar as tradições de Vale de Ílhavo, esta performance conta a história do pão, das padeiras e dos caminhos, “que podem ser feitos de pedras, de pó, de vozes, de bombos, de flores, de andores, de pão, de água, de vinho, de abraços, de tristezas e de festas”.

“Nem só de Pão” é uma criação “que deve ser servida bem quente cozinhada num forno de gente. E como esta gente é pão para toda a obra, este espetáculo será isso mesmo: a mostra de que não nos esgotamos naquilo que o olho vê. É preciso meter a mão na massa”.

O espetáculo encerra a Festa do Pão de Vale de Ílhavo 2023. Os bilhetes (6 euros) estão à venda na Casa da Cultura de Ílhavo, Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré e na bilheteira online, em ilhavo.bol.pt.