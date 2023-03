João Pedro Santos e Beatriz Azevedo (CAOB/Sporting) Campeões Nacionais Sub-20

Os dois atletas bairradinos conquistaram entre si 4 medalhas de ouro, mais de metade do total daquelas que foram conquistadas por toda a equipa do Sporting.

João Pedro Santos e Beatriz Azevedo, atletas formados no CAOB, sagraram-se este fim de semana Campeões Nacionais Sub-20 em Pista Coberta. Agora em representação do Sporting, os dois atletas bairradinos foram as grandes figuras da competição que reuniu em Pombal os melhores juniores de Portugal.

A cumprir apenas o seu primeiro ano em juniores, Beatriz Azevedo fez a dobradinha e conquistou duas medalhas de ouro, nas provas de 1500 e 3000m. Em ambos os casos fez-se valer da sua ponta forte final para bater as suas opositoras, com 4m35s e 10m07s, respetivamente.

Em tudo semelhante foi a prestação do seu companheiro de equipa e de treino, João Pedro Santos, também ele bicampeão nacional, depois de vencer as mesmas corridas de 1500 e 3000m.

No sábado, conquistou o ouro na distância mais curta, com 3m56s. Já no domingo, voltou à pista para repetir a proeza, desta feita com um 8m21s, um novo recorde dos campeonatos, e marca de qualificação para o Campeonato da Europa Sub-20.

Registos notáveis para os agora atletas “leoninos”, ambos formados no Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro, no seio do qual continuam a desenvolver toda a sua preparação, integrados no seu grupo de treino.

De referir que os dois atletas bairradinos conquistaram entre si 4 medalhas de ouro, mais de metade do total daquelas que foram conquistadas por toda a equipa do Sporting, representada nesta competição por meia centena de atletas.