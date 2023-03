Mais de 3300 árvores angariadas na campanha da BioLiving e da AdRA

Hoje, 20 de março, assinala-se o Dia Internacional das Florestas e o Dia Mundial da Árvore, com o objetivo de promover a gestão sustentável das florestas, de forma a garantir que as gerações futuras continuem a beneficiar dos serviços de ecossistemas florestais.

A Associação BioLiving juntou-se à AdRA – Águas da Região de Aveiro numa campanha ecológica de reflorestação na região de Aveiro. Por cada duas adesões à Fatura Digital e ao AdRAnet, a AdRA doa uma árvore autóctone à BioLiving, que futuramente será plantada em locais da região, contribuindo assim para a sua recuperação ecológica.

Neste Dia Internacional das Florestas, as duas entidades comunicaram os resultados alcançados. Já 6700 pessoas se juntaram à campanha, o que se traduz na plantação de 3500 árvores e arbustos nativos, até 2024.

Se também gostaria de contribuir para a reflorestação da região de Aveiro, pode aderir à Fatura Digital e ao AdRAnet, até ao dia 30 de junho de 2023. Saiba mais aqui.

Mas pode ir mais longe. Nesta época de plantação, pode fazê-lo com a BioLiving. No próximo sábado, dia 25 de março, poderá participar na ação de plantação de árvores nativas, nas micro-reservas Lusitanica, no concelho de Estarreja, onde poderá saber mais sobre a sua importância para a biodiversidade, bem como as espécies a plantar e as técnicas a utilizar.

A atividade é gratuita e inclui o seguro de acidentes, os materiais necessários, o acompanhamento técnico e um coffee break. Pode inscrever-se aqui: https://forms.gle/iUwdisufSLJsbhBD7

Para mais informações, pode consultar a página de Facebook ou a página de Instagram da Associação BioLiving, enviar e-mail para geral.bioliving@gmail.com ou contactar através de 935 293 911 / 935 722 313 (chamada para a rede móvel nacional).