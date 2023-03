MotoGP: Piloto Alex Marquez está em Aveiro com a sua Ducati

Esta visita do piloto e da comitiva da Gresini acontece a duas semanas da prova inaugural no Autódromo Internacional do Algarve.

Esta quinta-feira, dia 9, às 14h30, o piloto da Moto GP Alex Marquez, da Gresini Racing, estaciona a sua moto 72 da Ducati, em Aveiro, no complexo industrial da OLI, patrocinador oficial da equipa.

Nesta visita, o piloto espanhol, de 26 anos, que ingressou na Gresini Racing para suceder a Enea Bastianini, que conquistou o terceiro lugar do Campeonato do Mundo na época passada, falará dos desafios da nova temporada do Campeonato Mundial de Motociclismo – MotoGP.

Esta visita do piloto e da comitiva da Gresini acontece a duas semanas da prova inaugural no Autódromo Internacional do Algarve nos dias 24, 25 e 26 de março.

Esta época, a marca portuguesa OLI vai continuar a acelerar na MotoGP como patrocinadora oficial da equipa italiana Gresini Racing, intensificando a sua visibilidade global, associando-se a uma modalidade com uma crescente adesão mundial e níveis de audiência recorde.

A OLI é a maior produtora de autoclismos da Europa do Sul. Exporta 76% da produção para 85 países dos cinco continentes. Em 2022, registou um volume de negócios de 75,5 milhões de euros. A empresa integra 424 colaboradores em Portugal. A fábrica trabalha ininterruptamente 24 horas por dia, sete dias por semana, e tem uma produção anual de 2 milhões de autoclismos e 3 milhões mecanismos. É a única empresa portuguesa a produzir autoclismos interiores.