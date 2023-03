Município de Anadia presente na BTL

O Município de Anadia mostra-se, a partir de hoje, dia 1 de março e até ao próximo domingo, dia 5, na maior “montra” do turismo nacional, a BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que vai decorrer nas instalações da Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Com um stand dinâmico e inovador, Anadia vai dar a conhecer aos visitantes os seus principais produtos turísticos, com destaque para a Saúde e Bem-Estar, Desporto, Enoturismo e Gastronomia.

Ao longo dos cinco dias de certame, estão previstas diversas atividades de promoção e divulgação alusivas aos ex-libris do concelho. O Município pretende dar a conhecer o que de melhor se faz e produz no concelho, ao nível do Turismo e áreas associadas.

Aproveitando a presença no certame, a autarquia vai promover também o “Millèsime – 1.º Encontro Nacional de Espumantes” que decorrerá nos dias 25 e 26 de março, na Curia.

Segundo avança o município, “esta iniciativa irá reunir os melhores produtores nacionais de espumantes com denominação de origem, e contará com um vasto programa de atividades e alguns convidados especiais. Será um evento sofisticado e muito inspirado nos anos dourados da segunda década do século XX, no cenário místico, clássico e grandioso que caracteriza o Curia Palace Hotel.”

A BTL é a maior mostra de promoção turística nacional, onde participam as mais diversas e relevantes entidades do setor turístico, nacionais e estrangeiras.