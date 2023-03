“O cancro visto ao microscópio” no Centro Ciência Viva de Aveiro

É já no próximo sábado, dia 11 de março, pelas 15h, que acontece na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro uma Mesa Redonda que irá reunir jovens cientistas numa conversa informal sobre a investigação que desenvolvem na área do cancro.

Após a conversa, irá ser inaugurada a Exposição de Fotografia “O Cancro visto ao Microscópio”. A entrada é livre.

Quem são as pessoas que investigam o cancro? Que impacto tem a investigação no diagnóstico e tratamento do cancro? Qual o percurso profissional destes cientistas? Este é o mote para a Mesa Redonda que acontece no âmbito do projeto “Vamos aprender sobre Cancro”, desenvolvido por investigadoras do Departamento de Ciências Médicas da Universidade de Aveiro (UA). À conversa irão estar os investigadores Torcato Martins, Flávia Castro, Catarina Macedo-Silva e Ana Capela, com moderação da investigadora Sandrina Nóbrega Pereira.

Após a Mesa Redonda, segue-se a inauguração da Exposição de Fotografia “O Cancro visto ao Microscópio”. Esta exposição pretende ilustrar, através de imagens de microscopia, alguns exemplos de técnicas e modelos que os cientistas usam para estudar as diferentes capacidades funcionais adquiridas pelas células tumorais, a que se chamam Marcas do Cancro (em inglês, Hallmarks of Cancer).

As fotografias apresentadas dizem respeito a trabalhos de investigação de cientistas do Instituto de Biomedicina da UA (iBiMED), que participaram no concurso de imagens de microscopia lançado em 2022, também no âmbito do projeto “Vamos aprender sobre Cancro”, e a cientistas de outros centros de investigação (i3S e CI-IPOP), que aceitaram o convite para colaborar nesta exposição conjunta.

Através de 21 fotografias, o público é convidado a descobrir quais são as características funcionais associadas às células do cancro e como é que elas podem ser estudadas pelos cientistas no laboratório.

A exposição fica patente na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro e tem entrada livre.