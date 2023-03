OBSC conquista Campeonato Interdistrital de Futsal Feminino

A equipa Sub-17 do Oliveira do Bairro Sport Clube (OBSC) alcançou um triunfo histórico no último domingo, ao bater a Juventus Triana para conquistar a edição de estreia do Campeonato Interdistrital de Futsal Feminino, prova organizada em parceria pelas Associações de Futebol de Aveiro, do Porto e de Viseu.

As jovens bairradinas tiveram de suar para garantir a vitória (4-2), operando a reviravolta com golos de Leonor Almeida, Sílvia Seco, Lara Carvalho e Costinha.

Com este resultado, o OBSC assegurou o título de campeão, numa altura em que falta ainda disputar uma jornada, já que é líder com 45 pontos, mais cinco que a Juventus Triana, que ocupa o 2.º lugar.