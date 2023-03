Padre Rodolfo Leite é o “Prémio Joaquim Andrade” da Cruz Vermelha da Mealhada

O pároco da Mealhada, Rodolfo Leite, vai subir ao palco do Cineteatro Messias, no próximo dia 22 de abril, para receber o Prémio Joaquim Andrade, Ser +, atribuído pela Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) da Mealhada.

Nesta Gala, que se realiza às 21h, vão ainda ser atribuídos o Prémio Voluntário + a Laura Rodrigues (a título póstumo, tesoureira da Direção, falecida em 2021); o Prémio Henri Dunat a Hugo Santos; e o Prémio Parceiro +, à Farmácia do Foral.

À semelhança do que aconteceu em 2019, último ano que se realizou esta Gala, este evento tem dois objetivos principais: a celebração do aniversário da CVP Mealhada, este ano o 44.º, e promover e divulgar o que melhor se faz ao nível do voluntário no geral no concelho da Mealhada.

O prémio principal, o “Prémio Joaquim Andrade, Ser +”, é atribuído a uma pessoa ou instituição que se destacou no voluntariado no concelho da Mealhada. Depois de Joaquim Andrade, Nuno Canilho, Júlio Penetra, Jorge Semedo e Manuel Cardoso, é a vez de Rodolfo Leite ganhar esta distinção.

Também com a mesma dinâmica da Gala de 2019, este evento vai contar com diversas atuações de artistas locais, a saber: Ballet do HCM, Miguel Siva, GEDEPOS, Escola de Samba Real Imperatriz, Dance With Heart, Paulo Bastos, e PAMA. O cabeça de cartaz, que vai encerrar a IV Gala CVP +Perto, será NOISERV, o projeto musical de David Santos, lisboeta de 40 anos, que foi nomeado para prémio de melhor álbum europeu de música independente em 2021, e que vai atuar ao vivo pela primeira vez na Mealhada.