Pink Wine Fest promove, em Cantanhede, vinhos rosés produzidos na região

Museu da Pedra, em Cantanhede, será palco, no próximo sábado, de uma mostra pioneira dedicada aos vinhos rosés e que conta com a presença de 20 produtores da região de Coimbra e cinco municípios convidados: Águeda, Anadia, Aveiro, Oliveira do Bairro e Vagos.

A Câmara Municipal de Cantanhede promove no próximo dia 11 de março, em parceria com a Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra, a 1.ª edição do Pink Wine Fest, uma mostra pioneira dedicada aos vinhos rosés e que conta com a presença de 20 produtores da região de Coimbra e cinco municípios convidados: Águeda, Anadia, Aveiro, Oliveira do Bairro e Vagos.

O evento, que terá como palco o Museu da Pedra, foi apresentado no passado dia 28 de fevereiro, no salão nobre dos Paços do Concelho, na presença de produtores e representantes das entidades envolvidas, nomeadamente a Câmara Municipal de Cantanhede, CIM Região de Coimbra, Comissão Vitivinícola da Bairrada e Turismo do Centro.

Ao intervir na sessão, a presidente do Município, Helena Teodósio, destacou a importância de potenciar “a grande qualidade do vinho rosé produzido na Bairrada”. “O que se pretende é fazer de Cantanhede um palco de promoção dos vinhos da região com um certame que queremos que faça parte da agenda dos grandes eventos nacionais de vinho e enoturismo”, referiu, adiantando que nos últimos anos, “o foco da autarquia tem estado centrado na promoção dos ativos existentes ao nível do enoturismo, mobilizando os agentes económicos para o reforço da identidade vitivinícola do território e tudo o que direta ou indiretamente lhe está associado, colocando essa identidade num lugar central ao nível da oferta turística integrada da região”.

A autarca apelou, também, à concertação de esforços no setor dos vinhos e do enoturismo, “para gerar as dinâmicas certas no sentido de aumentar o valor acrescentado dos produtos, incrementar a competitividade das empresas e alargar o leque de vantagens e benefícios para as comunidades locais”.

Já Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada e da Associação Rota da Bairrada, deu conta que os vinhos rosados têm vindo a conquistar cada vez mais mercados, constatando-se um “aumento da comercialização e harmonização com gastronomias de todo o mundo”.

Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro, destacou a importância do enoturismo na economia nacional, revelando que “Portugal é o segundo destino do mundo com maior procura” neste segmento, apenas superado pela Itália, o que revela uma grande “margem de crescimento”. Mas, ressalvou, “só com ações concretas como este evento” se poderá alcançar tal desiderato.

Sendo o vinho “um produto que pode ser fruído 365 dias por ano” e, por isso, uma ferramenta turística importante no combate à sazonalidade, o líder do turismo no Centro de Portugal vê ainda o Pink Wine Fest como “um evento que potencia o cross-selling entre o produto vinho, o turismo e o enoturismo”.

A encerrar a sessão, o presidente da CIM Região de Coimbra, Emílio Torrão, garantiu que a região de Coimbra tem feito uma aposta sustentada no enoturismo, sendo o Pink Wine Fest “um grande momento de afirmação de um vinho requintado”.

Programa

15h: Abertura da Mostra; 15h15: Animação Musical; 16h30: Prova Comentada de vinhos rosados, por Valéria Zeferino, jornalista e crítica de vinhos; 18h: Animação Musical; 20h Encerramento