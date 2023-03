Sacoplex celebra 35 anos em família e reforça expansão e internacionalização

Empresa de Oiã com motivos de sobra para festejar. Veja as fotos da festa.

A “família” Sacoplex juntou-se para celebrar 35 anos do projeto, numa mega festa popular, no passado sábado, nas suas instalações, em Oiã.

Na presença dos fundadores, atuais e futuros administradores, numa altura em que a terceira geração está a ser chamada para a gestão da empresa, a Sacoplex – Comércio de Embalagens mostrou argumentos de sobra para festejar a efeméride, o primeiro dos quais o seu capital humano (que ultrapassa já as quatro dezenas de colaboradores), que foi valorizado e deu uma animação especial à festa.

Daquela forma, os colaboradores não esqueceram de demonstrar o quanto gostam do projeto, que em 1988 Joaquim Carvalho fez nascer, sempre com o apoio incondicional do filho, Paulo Carvalho, que deu novos rumos à empresa, tornado-a uma referência no setor das embalagens e sacos, tendo como clientes grandes empresas locais, nacionais e internacionais, que elegeram a Sacoplex como empresa para dar “embalagem” aos seus produtos.

Numa altura em que Mariana Carvalho (neta do fundador e filha do atual administrador) começa a dar seguimento ao negócio da família, a empresa do concelho de Oliveira do Bairro está a reforçar a sua internacionalização, depois de ter criado em 2021 a Sacoplex ES Soluciones de Embalaje, na vizinha Espanha, estando também a apostar na expansão da sede, com a aquisição de uma parcela de terreno de 12 mil metros quadrados para a construção de cinco novos pavilhões, para dar resposta ao crescimento de clientes e de soluções de negócio.

