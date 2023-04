Alunos do 4.º ano de Cantanhede estimulados a gostar de ciência

As turmas do 4.º ano de escolaridade dos estabelecimentos de ensino público de Cantanhede, num total de 245 alunos, desenvolveram atividades, ao longo do presente ano letivo, no RÓMULO – Centro Ciência Viva, um dos mais modernos centros de recursos para o ensino e aprendizagem das ciências e difusão da cultura científica e que integra a Rede Nacional de Centros Ciência Viva.

Instalado no Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, este centro desenvolve desde 2008 diversas atividades de divulgação científica e do acesso à informação com as mais variadas temáticas e recebe visitas de escolas básicas e secundárias de todo o país.

No caso de Cantanhede, esta parceria com a Câmara Municipal, decorre no âmbito do projeto Escola Ciência Viva, que valoriza e apoia a escola formal na promoção do ensino experimental das ciências e no desenvolvimento da cultura científica e tecnológica, bem como proporciona aos participantes um contacto mais próximo com a ciência.

Para Pedro Cardoso, vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede com o pelouro da Educação, “este desafio constituiu uma excelente oportunidade para estimular o gosto pela Ciência e alargar os horizontes da cultura científica dos mais novos”.

“O ensino experimental das ciências é essencial para despertar as crianças para a vida, para a cidadania, e fomentar o prazer de aprender, tão importante na educação das gerações mais novas, com todas as vantagens que ele oferece ao nível da observação, apreensão de conhecimentos e do desenvolvimento de competências tão importantes como a autonomia, o poder de argumentação, o espírito crítico e o sentido de responsabilidade e de entreajuda”, complementou.

O autarca aproveitou uma visita ao Centro para elogiar o trabalho da equipa pedagógica do RÓMULO, no âmbito do projeto Escola Ciência Viva, e a “excelente parceria com o Município de Cantanhede” no desenvolvimento destas sessões diárias com os alunos do 4.º ano das escolas do concelho.

“A avaliação do projeto, por parte de todos os envolvidos, é determinante para a sua continuidade”, referiu o autarca, felicitando a diretora do RÓMULO – Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra, Constança Providência, assim como Helena Arede e Joana Pancas, responsáveis pela dinamização das atividades, pelo êxito deste projeto e a forma como está a decorrer também neste ano letivo.

As atividades do RÓMULO decorrem não só em contexto de sala de aula, mas também em ambiente de laboratório, e inclui visitas a museus.