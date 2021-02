Cientistas da Universidade de Aveiro na lista dos mais influentes do mundo

Uma lista com o impacto da carreira dos cientistas de todo o mundo foi revelada no final de 2020 num estudo coordenado por John Ioannidis, da Universidade de Stanford (EUA), onde fazem parte 34 cientistas da Universidade de Aveiro (UA). O mesmo trabalho revela também o nome dos investigadores mais citados apenas durante o ano de 2019, sendo 55 da academia aveirense.

O número de citações permite avaliar o impacto e influência consolidada de um determinado cientista ou instituição no progresso do conhecimento científico. O trabalho agora divulgado pela Universidade de Stanford baseia-se em métricas de citação padronizadas mais precisas, com o propósito de combater os abusos da autocitação, e avalia minuciosamente o impacto da carreira dos cientistas até 2019.

O trabalho está disponível aqui.