Armazéns Marques Soares promovem reflorestação da Mata do Bussaco

Os Armazéns Marques Soares vão lançar uma campanha de reflorestação para a Mata Nacional do Bussaco, aberta à participação dos seus clientes.

O conhecido grupo de lojas (Aveiro, Porto, Braga, Penafiel, Vila Real, Santarém, Évora e Beja), que conta com cerca de 250 colaboradores, sustenta que “todas as iniciativas não são demais para cuidar do nosso planeta, bem como do bem-estar e qualidade de vida das futuras gerações”, daí ter avançado com esta campanha, que decorrerá de 21 a 23 de abril.

A jornada evoca o Dia Mundial da Terra, que se celebra todos os anos a 22 de abril, e “mete as mãos à obra de uma forma muito pragmática e com um real impacto numa área protegida e que está classificada como Monumento Nacional desde 2018”.

Assim, por cada compra de valor igual ou superior a 150 euros, realizada nas superfícies comerciais da Marques Soares, nos três dias da ação, a empresa plantará uma árvore, contribuindo assim para a renovação de um dos principais ativos naturais do País.

As plantações serão posteriormente asseguradas pela associação Plantar Uma Árvore e decorrerão no outono deste ano, pelos 105 hectares da Mata Nacional do Bussaco.

“A sustentabilidade é um tema muito sentido no nosso Grupo e, recorrentemente, desenvolvemos iniciativas tendentes a ir ao encontro dos temas que promovem mensagens e gestos ecológicos, que convêm ser reforçados, sobretudo junto das novas gerações”, destaca Elisabete Neves, responsável de marketing da Marques Soares.

Dividida em quatro unidades de paisagem – Arboreto, Jardins e Vale dos Fetos, Floresta Relíquia e Pinhal do Marquês -, esta é uma das matas nacionais mais ricas em património natural, arquitetónico e cultural.

Oficializada a 25 de abril de 2012, a associação Plantar Uma Árvore pugna a sua atividade pela valorização do património natural, sustentabilidade ecológica e na promoção da consciência ambiental e da responsabilidade social. Desenvolve e implementa programas de voluntariado, de curta e longa duração, para a recuperação de áreas ecologicamente degradadas, através da restituição de bosques nativos e das espécies autóctones, através de iniciativas que envolvem a sociedade.

No seu raio de ação, a associação privilegia plantações biodiversas para potenciar a taxa de sobrevivência, a biodiversidade e a resiliência aos fogos.