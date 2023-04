Conferência na Mealhada procura alinhar estratégias de desenvolvimento

A Câmara da Mealhada e o Grupo Vida Económica organizam, esta quarta-feira, dia 5 de abril, às 15h, no Grande Hotel de Luso, a conferência “Crescimento e sustentabilidade da Mealhada”, uma iniciativa que visa a partilha de experiências entre agentes económicos, bem como contextualizar a economia local nas estratégias regional e nacional.

“O nosso objetivo ao acolher esta dinâmica é colocar os agentes económicos a partilharem os seus problemas e os constrangimentos com que se deparam no nosso território. Por um lado, partilharem entre si, por outro, partilharem connosco, executivo, também as suas ambições”, explica Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

Participam na conferência, além de empresários locais de diversos quadrantes, oradores que representam instituições fulcrais no desenvolvimento dos territórios, como Pedro Machado, da Turismo Centro Portugal, que falará sobre o potencial do Turismo na Região da Mealhada, Bernardo Campos, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que abordará as oportunidades de expansão e crescimento sustentável no contexto regional, e Eduardo Feio, administrador do Conselho de Administração dos Portos de Aveiro e da Figueira da Foz, que abordará a questão do potencial da logística.

A conferência, que terá a moderação de João Luís Peixoto de Sousa, administrador do Grupo Editorial Vida Económica, tem início com a intervenção do presidente da autarquia, António Jorge Franco, que falará sobre as os desafios de desenvolvimento da região da Mealhada.

“Pretendemos que os nossos empresários tenham uma visão do que são as nossas estratégias de desenvolvimento local, bem como as de desenvolvimento regional e nacional de forma a que possam alinhar os seus projetos de desenvolvimento aproveitando as oportunidades disponíveis”, sublinha Filomena Pinheiro.