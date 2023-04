Dois detidos na Mealhada por tráfico de droga

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Anadia, deteve dois homens de 18 anos, esta quarta-feira, por suspeita de tráfico de estupefacientes, no concelho da Mealhada, informaram hoje as autoridades.

Segundo a GNR, no âmbito de uma investigação pelo crime de tráfico de estupefacientes, que teve a duração de onze meses, os militares desta força policial realizaram diligências que culminaram na identificação e detenção dos suspeitos, que operavam junto a estabelecimentos de ensino.

No decorrer desta ação realizaram-se três buscas domiciliárias, tendo sido possível apreender 66 doses de haxixe e quatro telemóveis.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Aveiro.