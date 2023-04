Ficheiros Secretos trazem à Mealhada a ex-ministra Marta Temido e João Rasteiro

É já este sábado (15 de abril), pelas 21h30, que o monólogo “Ficheiros Secretos”, do jornalista e escritor Luís Osório, vai estar em cena no Cineteatro Messias. O espetáculo, que tem comovido, indignado e divertido o público nas salas por onde já passou, vai ter como convidados especiais Marta Temido, ex-ministra da Saúde, e João Rasteiro, considerado um dos melhores poetas portugueses.

Marta Temido, ex-ministra da Saúde no difícil período de pandemia, estará no Cineteatro Messias, no próximo sábado, para assistir a “Ficheiros Secretos” e ouvir uma parte da sua história contada por Luís Osório. Nessa noite, há outra extraordinária história para conhecer: a de João Rasteiro, que nasceu numa aldeia perto de Coimbra e da Mealhada, e que é atualmente um dos melhores poetas portugueses. Estes vão ser os convidados especiais de “Ficheiros Secretos” do jornalista Luís Osório autor da proposta cultural mais surpreendente dos últimos anos.

Concebido a partir de “Ficheiros Secretos”, o livro que lançou em 2021, Luís Osório é o protagonista de um monólogo como nunca existiu. Nele poderemos assistir a uma performance inédita de um jornalista e escritor reconhecido, que arrisca o que nunca foi feito, convocando fantasmas e memórias de personagens que marcaram a história recente de Portugal, numa viagem comovente, divertida e arriscada.

Os bilhetes para assistir ao espetáculo estão à venda no Cineteatro Messias e na Ticketline.

Entretanto, Luís Osório estará presente em outros dois momentos no concelho: na Mata Nacional do Bussaco e na Biblioteca Municipal da Mealhada. Na sexta-feira, pelas 16h, o jornalista plantará uma árvore na Mata Nacional do Bussaco, no âmbito de uma iniciativa que junta, num só percurso, as árvores plantadas por figuras públicas e tem como objetivo contribuir para a reflorestação dos seus 105 hectares.

Já no sábado, pelas 15h, Luís Osório é o convidado para o ciclo de conversas com escritores, “Palavra de Autor”, promovido pela Biblioteca Municipal da Mealhada, que procura proporcionar momentos de aproximação e de convívio com os leitores.