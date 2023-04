Moinho da Fonte em Ançã repleto de atividades durante duas semanas

O Moinho da Fonte em Ançã, no concelho de Cantanhede, abriu as portas para assinalar o Dia Nacional dos Moinhos, que se comemorou no passado dia 7 de abril, e prepara-se para avançar com uma programação atrativa nas próximas duas semanas.

A tarefa da preservação e de divulgação deste que é um valioso património do concelho, tem estado a cargo da Patrimonium, secção cultural do Novo Rumo – Grupo de Teatro Amador de Ançã, em parceria com o Município de Cantanhede, e que tem no empenho e dedicação de Francisco Parreiral, coordenador deste processo, a chave do êxito.

“Para além da excelente programação no âmbito desta iniciativa, esta constitui uma oportunidade para sublinhar o inestimável valor patrimonial dos nossos moinhos tradicionais, pela relevância histórica, cultural, etnográfica, económica e identitária”, refere Pedro Cardoso, vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede com o pelouro da Cultura.

Entretanto, já este fim de semana, o Moinho da Fonte volta a abrir portas para um programa recheado de atividades. No sábado, 15 de abril, entre as 10h e as 13h decorre a limpeza dos rodízios e a partir das 15h e até às 18h é possível assistir à moagem dos cereais.

A partir das 21h30, a companha de teatro Bombarda apresenta no Terreiro do Paço a peça “Aventuras e Desventuras da Primeira Volta ao Mundo”, uma adaptação da obra de António Pigafelta no XXII Ciclo de Teatro do Concelho de Cantanhede. Segue-se, pelas 22h45, no átrio do Moinho da Fonte, a apresentação de “Contos de vento, de água e de sangue”, por Sofia Souto Moniz, terminando o dia com um convívio, pelas 23h15.

No domingo, 16 de abril, entre as 15h e as 18h, o Moinho da Fonte volta a abrir portas para dar a conhecer o processo de moagem dos cereais.

Já entre os dias 17 e 20 de abril, o moinho vai ser palco de diversas atividades didáticas, dirigidas às crianças do Centro Escolar de Ançã.