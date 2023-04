Município de Cantanhede requalifica antiga escola primária da Taboeira

A presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio, entregou simbolicamente à Junta de Freguesia de Cadima o contrato relativo ao projeto de recuperação do edifício da antiga escola primária de Taboeira.

A intervenção resulta de uma candidatura a fundos comunitários efetuada pela Freguesia de Cadima ao aviso de concurso “Renovação de aldeias”, integrado no DLBC/Rural LEADER AD ELO (Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego), que financia pequenos projetos de investimento na preservação e conservação do património local e na renovação de aldeias.

Helena Teodósio visitou o antigo estabelecimento de ensino, entregue à União Recreativa da Taboeira ao abrigo de um protocolo assinado com o Município e a Junta local, e congratulou-se com a dinamização deste espaço, enquanto “marca identitária forte da comunidade”.

“O caminho mais fácil seria vender este património municipal, mas entendemos que estes edifícios são importantes pedaços da história das populações locais e, em simultâneo, locais de convívio que importa dinamizar”, sublinhou, elogiando a disponibilidade da União Recreativa da Taboeira para manter vivo este espaço de memórias para várias gerações.

Também o presidente da Junta de Freguesia, Carlos Gregório, destacou a importância de preservação destes imóveis, que se assumem como locais privilegiados de convívio intergeracional e de preservação dos costumes e tradições da comunidade.

Financiada a 80% por fundos comunitários, a intervenção tem um custo global de 72.348,84 euros e inclui a colocação de uma nova cobertura no edifício, pintura das paredes exteriores e a requalificação do espaço envolvente, nomeadamente o antigo recreio, com colocação de novo pavimento.