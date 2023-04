Sessão solene e concerto celebram 25 de Abril em Anadia

A Assembleia e a Câmara Municipal de Anadia vão celebrar o 49.º aniversário do “25 de Abril de 1974” com a realização de várias atividades para assinalar a efeméride, de onde se destaca um concerto e uma sessão solene e comemorativa.

As comemorações têm o seu início, no dia 22 de abril, pelas 21h, com o espetáculo musical “Cordis convida António Ataíde”, no Cineteatro Anadia.

O concerto visa juntar a exigência artística do Cordis ao experiente cantor António Ataíde. Este último conta com mais de 30 anos de carreira e é considerado um dos melhores interpretes dos temas eternos de José Afonso e do reportório da Canção de Coimbra.

É um espetáculo que se traduz numa viagem por canções do imaginário popular que ninguém esquecerá. Os bilhetes, com um custo de 8 euros, com 50% de desconto para os portadores dos Cartões Anadia Jovem e Sénior, podem ser adquiridos na bilheteira do Cineteatro Anadia ou online em bol.pt.

No dia 25 de abril, à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, as celebrações têm lugar na Praça do Município, com a sessão solene extraordinária da Assembleia Municipal de Anadia.

A receção às entidades e convidados ocorrerá pelas 10h15, seguindo-se os cumprimentos à Guarda de Honra, a cerimónia do hastear das bandeiras, execução do Hino Nacional e a solta de pombos. As celebrações terminam com a sessão da Assembleia Municipal.