UA: Comemoração dos 50 anos do III Congresso da Oposição Democrática

Marcelo Rebelo de Sousa e Augusto Santos Silva marcam presença na Comemoração dos 50 anos do III Congresso da Oposição Democrática, dia 19 de abril, no Auditório Renato Araújo, Edifício Central e da Reitoria, da Universidade de Aveiro (UA). O evento une memória e futuro da democracia em Portugal, numa iniciativa especialmente dirigida ao público estudantil.

“Da Memória ao Futuro: Comemoração dos 50 anos do III Congresso da Oposição Democrática” é o mote desta iniciativa da Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril e da Universidade de Aveiro, com a curadoria de Carlos Jalali e Patrícia Silva, docentes da Universidade. Assinala-se assim meio século de luta pela democracia em Portugal, na universidade que nasceu também ela em 1973, na cidade que acolheu, neste mês de abril, um marco importante na construção da democracia portuguesa, com a realização do III Congresso da Oposição Democrática.

“Com esta comemoração pretende-se celebrar tal efeméride, mas sobretudo honrar o espírito que animou esse histórico conclave. Assim, este evento visa dinamizar a atividade democrática em Portugal, através de uma efetiva participação cívica, em especial de gerações mais novas, estudantes do ensino secundário, os quais serão desafiados a fazer uma reflexão sobre os desafios para o futuro, de modo a alcançar uma sociedade mais inclusiva, participativa e justa”, sustenta nota da UA.

A abertura desta comemoração contará com as intervenções de Paulo Jorge Ferreira, Reitor da Universidade de Aveiro, Carlos Jalali, Maria Inácia Rezola, Comissária Executiva da Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril, e Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República.

O programa inclui uma mesa-redonda sobre os desafios atuais da democracia, a intervenção do Presidente da República e o trabalho de grupo dos participantes para refletir sobre os rumos futuros do país, ecoando assim o espírito de participação que animou o III Congresso.