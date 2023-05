Alunos de Águeda e da ilha do Sal juntos em aulas online

Iniciativa decorre no âmbito do protocolo de geminação de Águeda com o Município do Sal (Cabo Verde).

Neste período letivo, os alunos da turma do 5.º B da EB Fernando Caldeira, de Águeda, estão a realizar “aulas” online em conjunto com os “colegas” da turma do 5.º A da EB e Secundária Olavo Moniz (ilha do Sal).

Esta iniciativa decorre no âmbito do protocolo de geminação de Águeda com o Município do Sal (Cabo Verde), integrando várias iniciativas e projetos ligados ao turismo, à cultura, à educação e ao ambiente, entre outros. O projeto “Tenho um amigo” é uma destas ações de aproximação e interligação que é desenvolvido entre os alunos das duas escolas.

Trata-se de um projeto iniciado há dois anos e que continua este ano letivo, com a dinamização de aulas em conjunto entre os dois estabelecimentos de ensino, mediados pelo Município. Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, acompanhou uma das aulas online e incentivou os alunos a este contacto que, defende, contribuiu “para um enriquecimento pessoal e cultural de todos”.

“Esta interação entre os alunos destas duas comunidades, tão diferentes e com tanto em comum, estreita os laços e ensina-nos a compreensão e tolerância que temos de ter uns para com os outros”, disse, acrescentando que é, ainda, uma oportunidade para que a ligação entre as duas comunidades se reafirme e possa resultar em novos desafios.

Nestas aulas, para além da apresentação individual, de abordarem os diversos aspetos da sua cultura e dos seus territórios, apresentando Águeda e o Sal através de pequenos vídeos, foram trocadas ideias e experiências sobre atividades dos tempos livres e do quotidiano.

Um dos temas abordados foi as atividades desportivas e em concreto o atletismo. A arte urbana, o comboio histórico e o Museu Ferroviário, o folclore e a gastronomia, o Parque de Alta Vila e a Pateira de Fermentelos, a zona serrana e os miradouros, o AgitÁgueda e o Águeda é Natal foram alguns dos aspetos identitários do concelho de Águeda apresentados aos alunos e docentes do Sal, que também demonstraram as suas potencialidades locais.

Este é um projeto que continuará até ao final do ano letivo, em junho, com ligações periódicas entre as duas turmas, onde vão ser abordadas as temáticas relacionadas com tradições locais, bem como outros temas propostos pelos alunos destes dois territórios e sobre os quais têm curiosidade.