André Amorim quer devolver a AF Aveiro aos clubes

Presidente da ARD Vilamaiorense entre 2018 e 2022, André Amorim apresentou 14 medidas e onde a palavra de ordem foi “queremos devolver a AFA aos clubes”, sendo que José Neves Coelho tem como slogan “a AFA são os clubes”.

“Uma das principais responsabilidades da Associação de Futebol de Aveiro é a de organizar as competições promovendo a verdade desportiva e a máxima competitividade, mas sabe-se que não é isso que está a acontecer. O nível de insatisfação verificado no dia-a-dia dos clubes, provocou a necessidade de reagir e contribuir para um futuro bem melhor e risonho”, referiu André Amorim, acrescentando que “no atual executivo, verifica-se um foco na quantidade e um desleixo imenso em relação à qualidade. Determinadas regras e medidas implementadas ou potencializadas não estão a defender os interesses dos clubes, antes pelo contrário, estão a prejudicá-los”.

Na conferência de imprensa que decorreu na EFTA – Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro, André Amorim adiantou que uma das principais medidas a aplicar é a de eliminar as taxas de jogo na formação assim como desenvolver planos de pagamentos faseados em relação a outras despesas.

“O nosso programa defende a verdade desportiva, o aumento da competitividade, a promoção do futebol aveirense, assim como a valorização do ser humano através do desporto”, e para que isso seja possível “temos uma equipa versátil, qualificada, com provas dadas e um dinamismo ímpar. Fazemo-nos acompanhar de um plano de medidas e estratégias que farão da Associação Futebol de Aveiro um reflexo dos grandes clubes que a compõe”.

Doutorado em ciências do desporto, o candidato que vai concorrer para presidente da quarta maior associação de futebol do país com José Neves Coelho, faz saber aos clubes que tem a plena convicção de que “se pode fazer muito mais pelo futebol, pelo futsal e pelo futebol de praia no nosso distrito”.