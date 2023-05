Avenida Dr. Lourenço Peixinho, em Aveiro, inaugurada no próximo sábado

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) inaugura, no próximo sábado, dia 13 de maio, a requalificação da Avenida Dr. Lourenço Peixinho, às 16h, na nova Avenida – Praça (junto à estátua do Soldado Desconhecido).

Esta obra, que representou um investimento por parte da CMA no valor de 4.346.879 euros, renovou por completo o perfil da Avenida, das “Pontes” até à Estação da CP, com a valorização do espaço destinado aos peões, através de passeios amplos, a redução das vias de circulação automóvel e a limitação da velocidade, para o máximo de 30km/h.

Ao nível da gestão do tráfego, de realçar ainda a retirada dos semáforos e a colocação de pequenas rotundas, que possibilitam assim o atravessamento da Avenida, sem ter de a percorrer longitudinalmente, entre outros contributos para o desenvolvimento urbano desta importante zona da cidade.

Avenida “mais humana” e valorização patrimonial

Com esta requalificação, a CMA valoriza e rentabiliza os usos e a imagem da Avenida, aumentando o espaço público, no sentido de promover as relações humanas, dando mais qualidade ao espaço pedonal e ciclável, e aumentando e qualificando, por outro lado, o seu parque arbóreo, passando de 69 para 147 árvores, valorizando o seu património e garantindo a construção e o bom funcionamento das novas redes de infraestruturas de iluminação pública, águas pluviais e resíduos sólidos urbanos, assim com dos vários modelos de mobilidade e transportes.

As árvores da velha Avenida foram transplantadas para outros espaços verdes do Município, nomeadamente o Parque da Cidade de Aveiro (Parque dos Amores) e o Parque Aventura, em Esgueira.

Na componente da valorização patrimonial, destaca-se o troço entre os edifícios da Antiga Capitania e do antigo Banco de Portugal, com um piso homogéneo e à mesma cota, dando primazia ao peão, e a nova Avenida – Praça onde foi recolocado o Monumento ao Soldado Desconhecido, aproximando-o das pessoas e criando novas ofertas de zonas de estar, paragens de autocarros e praça de táxis.

Esta é uma obra integrada no PEDUCA – Plano de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro, com financiamento pelos Fundos Comunitários do Portugal 2020 através do FEDER, no valor de 3.546.519 euros.

Condicionamentos de trânsito

Procurando que este seja o dia de vivência plena da Avenida Dr. Lourenço Peixinho pelos Cidadãos e no quadro da iniciativa Open City que também se realiza neste dia, a CMA decidiu vedar ao trânsito automóvel parte do circuito da Avenida nos dois sentidos.

Assim, o trânsito estará cortado entre a Praça General Humberto Delgado / Rotunda das “Pontes” e a rotunda do cruzamento da Avenida Dr. Lourenço Peixinho com a Rua Eng.º Oudinot. Nesta mesma rotunda apenas estará limitado o trânsito para entrada na Avenida, sendo por isso permitido o seu atravessamento.

De forma oposta, não serão permitidos atravessamentos na rotunda do cruzamento da Avenida Dr. Lourenço Peixinho com a Rua Dr. Alberto Souto e a Rua Eng. Silvério Pereira da Silva.