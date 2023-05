Câmara avança para contratação de projeto de recuperação da EB 2 da Mealhada

A Câmara da Mealhada aprovou, na última reunião de Executivo Municipal, a aquisição do projeto de requalificação da Escola Básica n.º 2 da Mealhada. O projeto deverá contemplar diversos trabalhos, desde a renovação e criação de salas à melhoria de acessibilidades e de espaços cobertos de recreio e de circulação de alunos.

“É o primeiro passo para uma obra há muito necessária. Há anos que se fala das limitações da EB2 da Mealhada e consideramos esta intervenção uma prioridade. Queremos que a comunidade escolar tenha as melhores condições possíveis no seu dia a dia”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

A Escola apresenta carências ao nível dos espaços interiores e possui poucas áreas cobertas. O projeto deverá contemplar as intervenções necessárias, prevendo-se trabalhos ao nível da cobertura do espaço comum entre os blocos A, B, C e D e instalação de corredores cobertos, ao nível do refeitório e do pavilhão gimnodesportivo. Prevê-se ainda a requalificação dos dois campos de jogos exteriores e do piso e bancadas do anfiteatro, bem como a criação de novas salas. Estão também previstas renovações diversas, de sanitários, elétricas ou de caixilharia.