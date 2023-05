Câmara ultimou candidatura para as obras na Secundária de Oliveira do Bairro

Oliveira do Bairro

A Câmara de Oliveira do Bairro avançou, na semana passada, com a candidatura para apoio financeiro das obras de reabilitação da Escola Secundária de Oliveira do Bairro (ESOB).

Depois de aprovados os projetos relativos à obra por parte da autarquia, sem que os mesmos tivessem ainda luz verde financeira do Estado para avançar, eis que a autarquia tem agora condições para avançar com uma candidatura para apoio financeiro da obra.

Para aquele objetivo, o Executivo reuniu em sessão extraordinária, no passado dia 21, para aprovar o projeto de execução para a empreitada de reabilitação da escola, documento fundamental para a submissão da candidatura.

Leia aqui a notícia completa ou saiba mais na edição impressa de 4 de maio.