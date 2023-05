Coral da Bairrada assinala 9.º aniversário com espetáculo no Cineteatro Anadia

O espetáculo, no dia 3 de junho, contará com a atuação de dois grupos corais e uma tuna académica, e promete ser uma noite imperdível para amantes da música.

O Grupo Coral da Bairrada comemora o 9.º aniversário no sábado, dia 3 de junho, com um concerto no Cineteatro Anadia, a partir das 21h.

Como convidados, estarão o Coral Renascer (Espanha) e a Tuna da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (Coral Quecofónico do Cifrão), conhecidos pela sua excelência e virtuosismo.

Do programa do concerto, farão parte obras de compositores consagrados, assim como peças de compositores contemporâneos, que trazem a modernidade e a atualidade para o reportório. “Com arranjos e interpretações únicas, o espetáculo certamente encantará todos os presentes”, acredita o presidente do Grupo Coral da Bairrada, João Alegre.

Os ingressos para o concerto estão à venda nas bilheteiras do Cineteatro e também podem ser adquiridos em alguns estabelecimentos comerciais em Anadia.